В Воронежской области несколько раз перекроют участок трассы «Дон»

Последствия ДТП 8 августа. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Участок на 686 километре трассы «Дон» в четверг, 10 августа, перекроют несколько раз. Каждый раз ненадолго – на 10-15 минут. Во время перекрытий будут устранять последствия аварии с фурой, случившейся 8 августа. Об этом сообщили в «Автодоре».

Напомним, около трех часов дня 48-летний житель Краснодарского края, руливший грузовиком «Скания» с полуприцепом, врезался в стоящую «ГАЗель». После удара от фуры отлетел бампер. Он повредил автомобиль «Киа Пиканто», ехавший по противоположной стороне дороге. В аварии никто серьезно не пострадал.

Ранее в «Автодоре» сообщали о скором появлении на участке трассы «Дон» в Воронежской области экспериментальной разметки. Она призвана помочь водителям соблюдать дистанцию на дороге, что, по идее, должно снизить число аварий.