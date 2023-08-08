На участке трассы «Дон» в Воронежской области нанесут новую горизонтальную разметку

Если аварийность снизится, новая разметка может появиться и на других участках дорог. Фото: Автодор

На платном участке трассы «Дон» в Воронежской области появится принципиально новая горизонтальная разметка. Об этом рассказали в «Автодоре». При этом конкретное место ее нанесения не сообщают.

Новая разметка будет выглядеть как серия стрелок или галочек (шевронов). Она призвана помочь водителям быстрее и точнее ориентироваться на дороге. Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель будет уверен, что держит необходимую дистанцию.

Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс «Автодора, где можно ехать со скоростью до 110 и до 130 км/час. Два из них находятся в Подмосковье – на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Еще четыре – на трассе «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Также новая разметка появится на двух участках М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 км/ч – это 55 метров, а там, где разрешено разгоняться до 130 км/ч – 65 метров.

Важность новшества объяснили тем, что на скоростных трассах «Автодора» нет пересечений с другими дорогами в одном уровне, встречные потоки разделены. Поэтому большая часть происходящих ДТП – это попутные столкновения, в том числе из-за несоблюдения дистанции. Нанесение новой разметки на скоростных дорогах должно способствовать снижению аварийности.

Для информирования водителей о том, что они въезжают на участок с разметкой для соблюдения дистанции, установят соответствующие дорожные знаки.

По итогам анализа аварийности в местах проведения эксперимента такая практика может быть распространена и на другие участки дорог.