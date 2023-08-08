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НовостиПроисшествия8 августа 2023 15:18

Двухкилометровая пробка образовалась на трассе «Дон» под Воронежем из-за ДТП с фурой

В Павловском районе Воронежской области «Скания» врезалась в стоявшую «ГАЗель», бампер отлетел в «Киа Пиканто»
Юрий КОЗЛОВ
«Скания» после аварии.

«Скания» после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 8 августа, около трех часов дня на 686 километре трассы «Дон», между Павловском и Верхним Мамоном, случилась авария, в которую попали сразу три автомобиля.

48-летний житель Краснодарского края, руливший грузовиком «Скания» с полуприцепом, врезался в стоящую «ГАЗель». После удара от фуры отлетел бампер. Он повредил автомобиль «Киа Пиканто», ехавший по противоположной стороне дороге. 65-летняя жительница Московской области, управлявшая иномаркой, серьезных травм вроде бы не получила, но наверняка была шокирована.

Дорога после ДТП.

Дорога после ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Госпитализация после аварии никому не потребовалась, а вот все три автомобиля придется ремонтировать. На участке, где произошла авария, скопилась пробка. Автоинспекторы работают над тем, чтобы она рассосалась. Полицейские также продолжают выяснять обстоятельства ДТП.