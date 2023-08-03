Под Воронежем сгорели 24 тонны сена

Горевшие тюки сена тушили около получаса. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Ночью в четверг, 3 августа, в поле села Петино Хохольского района на улице Мира загорелись тюки сена. О пожаре в МЧС сообщили в 00.41. С огнем боролись восемь специалистов спасательного ведомства, приехавших на двух машинах. Потушить пламя удалось в 1.15. К тому времени сгорели 80 тюков сена примерно по 300 килограммов каждый. Получается, что огонь уничтожил 24 тонны корма для животных. Утешает только то, что на пожаре никто не пострадал.

Напомним, в Воронеже ночью 3 августа сгорел киоск на Московском проспекте и жилой дом в Левобережном районе на улице Нижней. А в селе Синие Липяги Нижнедевицкого района во время пожара были сильно повреждены жилой дом и гараж, в котором огонь уничтожил скутер.