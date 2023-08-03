В Воронеже ночью сгорел киоск

Киоск на Московском проспекте сгорел уже на рассвете. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 3 августа, в 4.22 сотрудникам МЧС сообщили о пожаре на Московском проспекте. Горел киоск. В 4.30 его потушили. Киоск площадью 2,5х2,5м к тому времени полностью выгорел внутри. По оперативным данным, ЧП обошлось без пострадавших.

Чуть раньше, в 3.57 в местную дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Синие Липяги Нижнедевицкого района на улице Красноармейской. Там вспыхнул жилой дом 10х12м и металлический гараж 25х4 метра. Пожар потушили в 4.29. К тому времени крыша дома была сильно повреждена пламенем. А гараж выгорел внутри, от находившегося там скутера практически ничего не осталось. Кроме того, пожар уничтожил сарай 10х4 метра. К счастью, пострадавших тоже не было.