В Воронеже сгорел жилой дом

От вызова до ликвидации пожара прошло 45 минут. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В ночь на четверг, 3 августа, в Левобережном районе на улице Нижней загорелся жилой дом.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 00.50. На место ЧП выехали 17 наших сотрудников на пяти спецмашинах. Огонь удалось ликвидировать в 1.35. К тому времени в двухэтажном двухквартирном доме 10х15 метров был сильно поврежден огнем второй этаж, рухнула вся крыша. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, ночью 3 августа также в Воронеже сгорел один из киосков на Московском проспекте. А в селе Синие Липяги Нижнедевицкого района сильно выгорели жилой дом и гараж, в котором огонь уничтожил скутер.