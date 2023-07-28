Рядом с Каменным мостом в Воронеже на 5 часов перекроют дорогу

Фото - мэрии Воронежа

Завтра, в субботу, 29 июля, в Воронеже закроют движение в районе Каменного моста. Невозможно будет проехать на машинах в течение 5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение транспортных средств запретят на участке по улице Карла Маркса (от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка) и по улице Орджоникидзе (от улицы Карла Маркса до улицы Чернышевского). Закрыт он будет с 09.00 до 14.00 29 июля. В это время специалисты проведут обследование моста.

Ранее стало известно, что подрядная организация приступила к геологическому обследованию территории у Каменного моста. Специалисты проверяют состояние грунтов и конструкций подпорных стен моста. После этого начнут готовить проектную документацию.

Напомним, обрушилась подпорная стена моста во время мощного ливня 3 июля. С тех пор рабочие и архитекторы решают, как сохранить памятник культурного наследия 19 века.