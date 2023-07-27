В Воронеже началось геологическое обследование территории у Каменного моста

Фото мэрии Фото: Предоставлено

В Воронеже в районе обрушения подпорной стены Каменного моста началось геологическое обследование территории. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Результаты обследования состояния грунтов и конструкций подпорных стен лягут в основу подготовки проектной документации восстановления памятника. Работы продлятся в течение нескольких дней.

Напомним, обрушение подпорной стены моста произошло во время мощного ливня 3 июля. С тех пор рабочие и архитекторы решают, как сохранить памятник культурного наследия 19 века.