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НовостиОбщество27 июля 2023 10:47

В Воронеже началось геологическое обследование территории у Каменного моста

На основе его результатов разработают проект реконструкции
Ирина КАЗАНИНА
Фото мэрии

Фото мэрии

Фото: Предоставлено

В Воронеже в районе обрушения подпорной стены Каменного моста началось геологическое обследование территории. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Результаты обследования состояния грунтов и конструкций подпорных стен лягут в основу подготовки проектной документации восстановления памятника. Работы продлятся в течение нескольких дней.

Напомним, обрушение подпорной стены моста произошло во время мощного ливня 3 июля. С тех пор рабочие и архитекторы решают, как сохранить памятник культурного наследия 19 века.