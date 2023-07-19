В Воронежской области в лобовом столкновении иномарок пострадали две автоледи и одна пассажирка

Последствия ДТП в Аннинском районе. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 18 июля, в 23.30 на 17 километре дороги Анна-Бобров случилась авария. 51-летняя жительница Воронежа, рулившая Seat Ibiza, ехала в направлении Анны. По непонятной причине она вылетела на встречную полосу, где врезалась в Chery, которым управляла 20-летняя местная жительница.

В аварии получили травмы оба водителя и 20-летняя пассажирка китайского автомобиля. Их увезли в больницу. Полицейские выясняют, почему 51-летняя женщина допустила выезд своей машины на встречную полосу.

Напомним, 17 июля в Воронежской области случились две аварии, в которой пострадали женщины. Около 14.15 в Панинском районе «Шевроле» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Рено». В больницу попали 21-летняя девушка, рулившая французским авто, и ее 13-летняя пассажирка. А коло 16.35 в Воронеже на улице Тепличная, 4а на «встречку» выехала «Дэу Нексия» и столкнулась с «Маздой-3». В этой аварии пострадали три женщины. Были госпитализированы 37-летняя женщина, рулившая «Дэу», и пассажирки «Мазды» - одной 22 года, другой – 61.