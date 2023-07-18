В Воронеже три женщины пострадали в аварии с «Деу Нексия» и «Мазда3»

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Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии с тремя пострадавшими, которая произошла днем 17 июля в Юго-Западном районе Воронежа.

Около 16.35 на улице Тепличная, 4а столкнулись две легковушки. 37-летняя автоледи на «Деу-Нексия», следовавшая со стороны улицы Берег реки Дон в направлении проспекта Патриотов, выехала на полосу встречного движения, не справилась с управлением и врезалась в «Мазда 3».

В ДТП пострадали три женщины: водитель «Деу-Нексия» и пассажирки «Мазда 3» в возрасте 61 и 22 лет, их госпитализировали.