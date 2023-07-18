Под Воронежем «Шевроле Авео» влетел на встречке в «Рено Логан»

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии с пострадавшими, которая произошла днем 17 июля в Панинском районе.

Около 14.15 на 62-м километре автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» 61-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео», следуя со стороны Тамбова в направлении Воронежа, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Рено Логан». От удара «Рено» съехал в правый кювет и перевернулся.

В аварии пострадали 21-летняя автоледи «Рено» и ее 13-летняя пассажирка, их доставили в больницу.

За 17 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 120 ДТП, в них 10 человек получили травмы.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал об аварии с «Деу Нексия» и «Мазда3», в которой пострадали три женщины.