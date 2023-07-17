Горячую линию по поддержке семей участников СВО открыли в инспекции Госстройнадзора Воронежской области

Родные строителей, участвующих в СВО, теперь могут позвонить на специальную горячую линию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В инспекции государственного строительного надзора Воронежской области открыли горячая линия по вопросам поддержки семей участников СВО. Ее телефон – 8 (473) 212 59 11.

На горячую линию могут позвонить родные сотрудников строительных организаций, заключивших контракт с Министерством обороны.

Напомним, в Воронеже участники СВО могут пройти детальное обследование и лечение, на которое направляют в специально созданном для этого медицинском кабинете областной больницы № 1. Они также могут пройти курс реабилитации в Центре «Семь ступеней» (улица Калининградская, 110). Для них также работает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Там ветеранам СВО помогают по вопросам прохождения медицинской и психолого-психотерапевтической реабилитации, санаторно-курортного лечения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, юридической помощи, а также социальной адаптации, обучения и трудоустройства.