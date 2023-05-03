В воронежском Центре реабилитации участников СВО обучают 14 профессиям

Это устройство, моделирующее кабину автомобиля, используют для обучения водителей. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронежской области разработали программу комплексной реабилитации участников СВО, вернувшихся домой. В ней задействованы прежде всего специалисты областной больницы № 1 и Центра реабилитации «Семь ступеней» (улица Калининградская, 110).

Расскажем подробнее, какие возможности там открываются перед людьми, нуждающимися в восстановлении после участия в боевых действиях, и как туда попасть.

УЧАТ И ПУГОВИЦЫ ЗАСТЕГИВАТЬ, И НА КОМПЬЮТЕРЕ РАБОТАТЬ

В Центр реабилитации «Семь ступеней» можно обратиться самостоятельно и по направлению управления соцзащиты населения по месту жительства. Там не только проходят курс восстановления, но и овладевают различными профессиями. Подробнее нам об этом рассказала директор Центра Ирина Гринева:

- Участники СВО, как и люди с ограниченными возможностями (это наш основной профиль деятельности), имеют возможность заниматься по нескольким профессиональным программам. После обучения они могут трудиться резчиками по дереву и бересте, столярами, мастерами лозоплетения, обувщиками, специалистами по шитью (портной, швея, раскройщик, закройщик), операторами ЭВМ, водителями, фотографами, гончарами, рабочими теплиц, автослесарями.

Директор Центра Ирина Гринева. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Для нас провели небольшую экскурсию по Центру, в котором недавно был сделан капитальный ремонт. И надо сказать, его возможности впечатляют. Есть здесь кабинеты арт-терапии, механотерапии, психодиагностическая лаборатория, где бойцы могут восстанавливать мелкую моторику, память, внимание.

Реабилитацию проводят по специальным программам. В кабинете механотерапии есть специальные приспособления, с помощью которых можно восстановить такое, казалось бы, элементарное умение, как застегивание пуговиц. При некоторых ранениях бывает утрачен и такой навык. Казалось бы, мелочи, а как они важны в обыденной жизни.

Это приспособление предназначено для разработки моторики рук. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Есть для участников СВО и возможность заняться настоящей мужской работой. В столярной мастерской дают потрудиться на станке и из куска дерева научат делать красивые тарелки и шкатулки. Даже доски для хозяйственных целей, которые смастерили здесь, выглядят произведениями искусства.

Немаловажное для жизни умение починить обувь передают ученикам в сапожной мастерской. Там тоже все налажено как следует. Ботинки и туфли приводят в порядок на специальных станках.

Желающие могут освоить и азы гончарного дела. Здесь тоже установили современное оборудование, совсем не похожее на привычный круг. А глина упакована брусками в больших пакетах.

Настоящий энтузиаст своего дела Сергей Жидков передает мастерство в кабинете, где занимаются плетением изделий из лозы.

- Это совершенно необычный материал, требующий специальной обработки, - рассказывает Сергей Иванович. - Зато какие красивые корзины и стулья из него получаются! Это ремесло - не только средство развивать руки, но и реальная возможность заработать. Ведь все, что сделал, можно продать. Мы все делаем на совесть. Вот кладу тяжелый брусок в корзину. У китайской дно бы провалилось, а у нашей не шелохнется.

Корзинки, сделанные в Центре, выдерживают и такой груз. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Можно стать и портным. Шьют мужскую и женскую одежду в еще одной мастерской. Естественно, не вручную. Кабинет оcнащен современным швейным оборудованием: промышленными и бытовыми машинами, оверлоками.

В Центре реабилитации есть три компьютерных класса. В них учат графике, программам, которые пригодятся при работе в торговой сфере и в бухгалтерии. Причем компьютерной грамотностью могут овладеть даже незрячие, для которых установлена специальная звуковая программа.

ДЛЯ ДУШИ ЕСТЬ ХРАМ, КОМНАТА РЕЛАКСА И БЕСЕДЫ С ПСИХОЛОГОМ

Учат в Центре и на водителей категории «B». В кабинете, где проходят занятия, есть тренажеры, симулирующие сидение и руль машины. А различные дорожные ситуации моделируются не только на схемах, но и на наглядных макетах. Практические навыки можно отработать на автодроме во дворе - для этого в гараже стоят два автомобиля.

Также есть возможность развить свои музыкальные способности. В кабинете музыкальной терапии имеются и гитара, и синтезатор. Причем есть уникальное реабилитационное оборудование «Саунбим». На нем могут музицировать люди, не умеющие играть на инструментах. Кстати, если к другим мастерским недавно поступившие в Центр участники СВО пока только присматриваются, то на обучение игре на гитаре уже записались несколько человек.

С помощью специального оборудования могут музицировать даже тот, кто не умеет играть ни на одном инструменте. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Для тех, кто хочет заняться сельским хозяйством, во дворе стоит теплица. Там выращивают цветы и овощи. И полезным делом можно заняться, и в психоэмоциональном плане работа с землей - всегда хорошо.

Почувствовать себя фермером можно в теплице. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Как говорится, для души можно сходить и в сенсорную комнату, предназначенную для релаксации. Посидеть в спокойной обстановке при умиротворяющем освещении, помять в руках специальные предметы - это и успокаивает, и опять же улучшает моторику. Можно взять книги в библиотеке.

Комната для релаксации. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Центре даже есть свой храм Преображения Господня. Все убранство храма: алтарь, царские врата, шкаф для православной литературы, покрытый художественной резьбой, сделано мастером производственного обучения А.А Кузнецовым и его учениками. Здесь проходят богослужения, которые проводят священники одного из Воронежских храмов - Казанского храма.

В Центре есть настоящий храм. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Участники СВО также посещают плавательный бассейн, Федерация пауэрлифтинга предоставила свою тренировочную базу тренажерный зал «Железный мир», бойцы ходят на выставки, музеи, спектакли, концертные программы. Под наблюдением специалистов отделения социально-медицинских услуг они получают массаж, водные процедуры, физиотерапию.

Для участников СВО из районов области работает общежитие, рассчитаные на два человек в каждой комнате. Для них организовали четырехразовое питание. А тех, кто живет в Воронеже, кормят обедом.

Комната для участников СВО. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Об особенностях своей работы с бойцами СВО рассказала психолог Центра Ольга Протасова:

- Чаще всего имеем дело с нарушениями сна, нестабильным психоэмоциональным состоянием. В беседах выясняем проблемы и определяем методику лечения. После эмоционального стресса, каким являются любые боевые действия, часто людям просто надо выговориться. Стараемся создать атмосферу доверия, чтобы они не держали свои переживания в себе.

«ЧАЩЕ ВСЕГО ЛЕЧИМ ОСКОЛОЧНЫЕ РАНЕНИЯ И КОНТУЗИИ»

Специалисты Центра реабилитации тесно взаимодействуют с заработавшим с 1 февраля в областной больнице № 1 медицинским кабинетом для участников СВО. Он расположен на втором этаже поликлиники облбольницы, его номер 215. Бойцов, нуждающихся в серьезном лечении, из «Семи ступеней» отвозят туда на «ГАЗели». С утра они проходят необходимые процедуры. Но начинается все с консультации в медкабинете.

- У нас работают по два терапевта, регистратора, медсестры и врач-психотерапевт, - говорит заведующая кабинетом Наталья Панина. - Все имеют высшую квалификационную категорию. Работает кабинет с 8.00 до 20.00. Прием идет в две смены с понедельника по пятницу. За неполные два месяца уже получили помощь 114 участников СВО. Их проконсультировали, они прошли обследования: компьютерную томографию, аудиометрию, УЗИ сосудов шеи и головы, электронейромиографию. У наших пациентов преобладают патологии центральной и периферической нервной системы (тревожность, нарушение сна, слуха, головные боли, головокружения) и опорно-двигательного аппарата. Чаще всего это последствия минно-взрывных травм - осколочные ранения и контузии. В лечении больше всего задействованы неврологи, сурдологи (лечат последствия контузии), травматологи. Другие - в меньшей степени.

В областной больнице много возможностей для полноценного восстановления участников СВО. Однако специалисты при сложных случаях не стесняются с помощью современных средств связи получить консультацию коллег из Санкт-Петербурга и Москвы. При необходимости туда можно направлять пациентов на лечение. Активно взаимодействуют и с другими медицинскими организациями нашего региона.

- Чаще обращаемся в Воронежскую областную офтальмологическую больницу: сталкиваемся с травмами глаза у пациентов, побывавших в зоне СВО, - продолжает Наталья Панина. - Естественно, активно взаимодействуем с районными и городскими больницами и поликлиниками, к которым прикреплены люди, участвовавшие в боевых действиях. В каждой медицинской организации назначен сотрудник, ответственный за работу с ними. Созваниваемся, когда пациент находится в их ведении, и отслеживаем его судьбу. Кроме того, ведем единую базу данных всех бойцов, попадающих к нам. Случается, что патологии проявляются не сразу. Важно, чтобы здоровье человека было под контролем. Еженедельно нам предоставляют информацию другие медучреждения, лечащие участников СВО. Мы делаем сводную информацию. И тоже еженедельно отправляем ее в региональный департамент здравоохранения.

В медицинском кабинете консультируют участников СВО. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В медицинский кабинет участники боевых действий могут обратиться сами или через районные поликлиники, а также через социальные центры, в частности «Семь ступеней». Также туда могут направить через военкоматы, гарнизонные поликлиники.

Телефон call-центра областной больницы, с которого вызов будет переадресован на кабинет по оказанию медицинской помощи лицам, участвовавшим в СВО, - (473) 20-72-400.

Когда мы были в медкабинете, там общались с двумя участниками СВО Александром и Сергеем. Один мужчина из Эртильского, другой из Каширского района. Оба воевали под городом Изюм Харьковской области до августа 2022 года. Александра в медкабинет направили из санатория, Сергей обратился сам. У эртильца есть проблемы с центральной нервной системы, у каширца травмирована рука. Пока они только начинают лечиться, проходят консультации.

- На СВО пошли добровольцами. Не потому, что там обещали достаточно высокую зарплату. Просто, как говорится в классическом советском фильме, за державу стало обидно, - говорят о своих мотивах мужчины.

Кстати, у Сергея четверо детей - все младше 18 лет. Но это его не остановило, когда он принимал решение.

Таким людям обязательно нужно помогать, когда они отдали долг Родине. И хорошо, что в Воронежской области немало для этого делают.

БУДЬ В КУРСЕ!

Документы, необходимые для приема в медкабинете для участников СВО:

1. Паспорт;

2. Полис;

3. СНИЛС;

4. Документ, подтверждающий участие в СВО (отметка в военном билете, направление из военкомата);

5. Ксерокопии проведенных обследований (если есть).

Для получения социальных услуг в Центре реабилитации «Семь ступеней» нужно предоставить следующие документы:

1. Ксерокопии проведенного медицинского обследования;

2. Справка медицинской организации об отсутствии противопоказаний для лечения;

3. Сведения о результатах обследования на туберкулез и профилактических прививках;

4. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления;

5. Выписные эпикризы пребывания в стационаре (если есть).

Телефоны Центра реабилитации «Семь Ступеней»: (473) 221-86-51 и 221-89-63. Добраться туда на общественном транспорте можно на автобусах №№ 10, 22, 43, 52, 60, 91, 312Д (ост. «Центр реабилитации») и на №№ 14, 89 и 90 (ост. «Гаражи»).