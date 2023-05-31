«Важно, чтобы бойцы видели заботу и поддержку государства»: губернатор Александр Гусев посетил открывшееся в Воронеже отделение Фонда «Защитники Отечества»

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В Воронеже 31 мая 2023 по решению Президента открылось региональное отделение Фонда «Защитники Отечества». Организация разместилась на улице Станкевича.

Организаторы предусмотрели здесь и комфортные помещения для персонала, и спокойные места для участников СВО и членов их семей. В отделении Фонда можно получить необходимую консультацию, оформить разные документы и многое другое.

- Думаю, очень важно, когда бойцы видят, что их семья защищена и поддержана государством, а дети окружены вниманием и заботой. Этот же фактор может повлиять и на решение тех, кто только думает о заключении контракта на военную службу, - прокомментировал открытие отделения Фонда «Защитники Отечества» губернатор Александр Гусев.

Посетить воронежский филиал можно по адресу: улица Станкевича, 36. Телефон: +7(432) 210-00-50. Телефон набора на службу по контракту: 122.