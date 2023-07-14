Воронежская пловчиха завоевала второе золото на юниорском первенстве России

Анастасия развила такую скорость, что конкурентки оказались далеко позади. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская пловчиха Анастасия Саратова становится одной из героинь проходящего в Пензе юниорского первенства России. После победы на 100-метровке вольным стилем она выиграла и дистанцию 200 метров тем же способом плавания.

- Анастасия финишировала с результатом 2.00.42. Она опередила своих ближайших соперниц на три секунды, что на такой короткой дистанции – очень много, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Главный тренер сборной Воронежской области Татьяна Калугина считает, что такой высокий результат позволит Анастасии бороться с сильнейшими спортсменками за лидерство на этой дистанции на Кубке России по плаванию. Турнир пройдет в Казани с 24 по 30 июля.

Анастасия Саратова на высшей ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

Напомним, это далеко не первые успешные соревнования юной пловчихи. А активе Анастасии победа на 200-метровке в финале Кубка России в рамках международных комплексных соревнований «Игры Дружбы» в Казани. А также золото в эстафете 4х200 метром вольным стилем и серебро на своей коронной 200-метровке на открытом Кубке Белоруссии в городе-герое Бресте.

Анастасия Саратова тренируется в спортивной школе олимпийского резерва по водным видам спорта под руководством Леонида Калугина.