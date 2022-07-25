Воронежская пловчиха Анастасия Саратова победила на Кубке России

Анастасия Саратова (крайняя справа) пополнила свою коллекцию наград на Кубке России в Казани. Фото: cspsk-vrn.ru

В столице Татарстана Казани сейчас проходит финал Кубка России по плаванию в рамках международных комплексных соревнований «Игры Дружбы». В программу Игр входят соревнования не только по классическому плаванию, но и по синхронному, а также прыжкам в воду. В турнире участвуют около 700 спортсменов не только из России и Беларуси, но еще и из Вьетнама, Таджикистана, Сирии, Алжира, ЮАР, Казахстана, Судана, Армении и ДНР.

- 23 июля победительницей на дистанции 200 метров вольным стилем среди спортсменок 14-17 лет стала воронежская пловчиха Анастасия Саратова. Она финишировала с результатом 2.02,34 секунды. Серебряный призер Дарья Трофимова из Новосибирской области уступила Саратовой 0,14 секунды, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

А 24 июля медаль завоевала воронежская чемпионка Европы по плаванию Дарья Клепикова. Она стала второй на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 25.05 секунды. Победила Арина Суркова из Новосибирской области, которая старше Клепиковой на 7 лет. Наша спортсменка уступила ей 0.25 секунды. А днем раньше Дарья стала четвертой на стометровке баттерфляем.