Пловчиха Анастасия Саратова из Воронежа везет две награды из Белоруссии

Российские пловчихи завоевали Кубок Белоруссии. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В заключительный день соревнований на пьедестал почета во второй раз поднялась воронежская спортсменка Анастасия Саратова. На дистанции 200 метров вольным стилем наша спортсменка заняла второе место. Саратова проплыла дистанцию за две минуты 1,88 секунды. Вперед она пропустила только россиянку Викторию Старостину, которая выиграла у Насти чуть более секунды. Третье место заняла Олеся Игнатович из Брестской области - две минуты 6,41 секунды.

Напомним, во второй день соревнований Саратова в составе сборной России завоевала золотую медаль в эстафете 4х200 метром вольным стилем с результатом 8 минут 22,77 секунды. Свой третий этап Анастасия проплыла за 2 минуты 5,34 секунды - это второе время в команде.