Власти Воронежа рассказали об обстановке у рухнувшей подпорной стены Каменного моста во время дождя

Воронежцы в соцсетях поделились видео, как во время затяжного дождя в воскресенье, 9 июля, складывается ситуация у Каменного моста, где ранее рухнула во время ливня подпорная стена. Сейчас на месте установлен синий тент. И скапливающаяся вода потоками стекает вниз.

В мэрии Воронежа прокомментировали обстановку. Там пояснили, что подрядчик продолжает вести аварийно-восстановительные работы по укреплению подпорной стены.

А чтобы не размывали грунт дождевой водой, здесь укрепили тент. По нему потоки и стекают. –Ситуацию на постоянном контроле держит управа района.