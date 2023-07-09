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НовостиОбщество9 июля 2023 10:14

Власти Воронежа рассказали об обстановке у рухнувшей подпорной стены Каменного моста во время дождя

Там размещен тент для стекания воды
Евгения ФРОЛОВА

Воронежцы в соцсетях поделились видео, как во время затяжного дождя в воскресенье, 9 июля, складывается ситуация у Каменного моста, где ранее рухнула во время ливня подпорная стена. Сейчас на месте установлен синий тент. И скапливающаяся вода потоками стекает вниз.

В мэрии Воронежа прокомментировали обстановку. Там пояснили, что подрядчик продолжает вести аварийно-восстановительные работы по укреплению подпорной стены.

А чтобы не размывали грунт дождевой водой, здесь укрепили тент. По нему потоки и стекают. –Ситуацию на постоянном контроле держит управа района.