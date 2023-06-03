В Воронеже из-за обрушения Каменного моста мэр объявил режим чрезвычайной ситуации

Так сейчас выглядит Каменный мост. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Жителей центра Воронежа шокировала ЧП, случившееся с одним из символов нашего города – Каменным мостом. Сильный ливень размыл стену старинного путепровода и вызвал ее обрушение. Осколки кирпича и железобетона упали на дорогу и загородили ее. Вскоре движение в этом месте перекрыли.

На месте ЧП работают все оперативные службы. Об этом подробно рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале. В частности, глава города сообщил, что объявит режим ЧС (чрезвычайной ситуации) районного масштаба.

Мэр рассказал также, что в максимально сжатые сроки поставил задачу провести все согласования с профильными службами правительства области для получения разрешения на проведение работ на Каменном мосту. Эта процедура требуется на каждом объекте культурного наследия регионального значения. Сначала расчистят дорогу, потом оценят состояния всех конструкций моста, а затем будут решать, как его восстанавливать.

О том, что произошло в других районах Воронежа 3 июня после сильного дождя, смотрите здесь.