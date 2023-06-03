В Воронеже из-за сильного дождя рухнула часть Каменного моста

Так вынуждены были скорее ехать, чем плыть, машины в микрорайоне Машмет. Фото: кадр с видео

Сильный дождь с грозой, обрушившийся на Воронеж, традиционно вызвал громадные проблемы. К сожалению, горожане уже привыкли, что более-менее мощные осадки вызывают транспортный коллапс. Так случилось и около 16 часов в субботу, 3 июня.

Потоки воды разлились по магистралям города. И подхватили с собой машины, которые, скорее плыли, чем ехали, в разных районах столицы Черноземья.

А многие жители частного сектора не могли выйти из своих домов. Причина веская – дворы затопило. Впору было впускаться вплавь или на лодке.

В частном секторе люди не могли выйти на улицу. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Стихия не пощадила даже символ Воронежа – Каменный мост. На сооружении двухвековой давности рухнула часть стены. Дорога оказалась завалена битым кирпичом. В мэрии сообщили, что ее вынуждены были перекрыть.

Стихия вызвала обрушение Каменного моста. Фото: "Мой и твой Воронеж".

А на улице Перхоровича недалеко от дома № 3 под землю ушла машина. Видимо, дождь сильно размыл оказавшуюся хлипкой дорогу.

Машина нырнула в промоину. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В городской администрации после сильного дождя регулярно сообщают – подождите, должно пройти время, чтобы вода ушла с улиц. Эксперты же справедливо замечают, что в сильно разросшемся городе давно никто не модернизировал ливневки. К сожалению, в казне Воронежа на масштабную реконструкцию системы водоотведения на данный момент денег не хватает.