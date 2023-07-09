В Воронеже реконструкцией ЛОС за 3,2 млрд рублей займутся подрядчики из Москвы и Самары

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже нашли подрядчиков, которые займутся строительными работами на территории проблемных Левобережных очистных сооружений (ЛОС). Известно, что это компании из Москвы и Самары. За реконструкцию им выплатят 3,2 млрд рублей. Это следует из материалов сайта госзакупок.

Один из контрактов заключили с самарской фирмой ООО «Новострой» на 2,61 млрд рублей. Подрядчик, согласно договору, займется модернизацией отстойников и аэротенков, а также возведет сооружение по очистке сточных вод и насосные станции, проведет вытяжную вентиляцию и обновит несколько объектов.

По итогам вторых торгов победителем стала московская ООО Фирма «Водокомфорт. Ее специалисты построят цех механического обезвоживания за 533,58 млн рублей. Цех начнут эксплуатировать в конце 2024 года

Напомним, реконструкция вечно воняющих ЛОС запланирована на 2023-2024 годы. Значительную часть средств выделят из займа Фонда нацблагосостояния. Напомним, в июле 2019 года губернатор Александр Гусев фактически обвинил руководство «ЛОС» в откровенном саботаже, который и привел к появлению вони в городе-миллионнике. А 18 августа гендиректора «ЛОС» Игоря Житарюка задержали сотрудники УФСБ. Его заподозрили в мошенничестве на два миллиона рублей.