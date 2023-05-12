В Воронеже на модернизацию Левобережных очистных сооружений потратят до 2,7 миллиардов рублей

Цех механического обезвоживания осадков, который должен покончить с вонью, заработает в лучшем случае через полтора года. Фото: из архива «КП»

В Воронеже начали поиск подрядчика, который займется строительством, модернизацией и реконструкцией Левобережных очистных сооружений (ЛОС). За эти работы планируют заплатить до 2,7 миллиарда рублей.

Подрядчик должен будет модернизировать отстойники и аэротенки*, а также создать отвечающую современным требованиям систему охраны. Также ему предстоит обустроить вытяжную вентиляцию и провести реконструкцию воздуховодной станции. Кроме того, нужно будет построить насосные станции, в том числе и для канализации.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 26 мая. Подрядчика планируют определить 31 июля.

Кроме того, ищут подрядчика и на строительство нового цеха механического обезвоживания осадков при ЛОСах. Именно когда он заработает на полную мощь, должна исчезнуть вонь от очистных сооружений. Цех должны были построить еще в 2019 году, но он так и не появился. В марте 2022-го мэрия выкупила «ЛОС» и передала его в управление инвестору – РВК «Воронеж». Надеемся, что теперь цех все же появится. На его строительство планируют выделить 550 миллионов рублей. Теперь его предполагают открыть не позже декабря 2024 года.

Напомним, в июле 2019 года губернатор Александр Гусев фактически обвинил руководство «ЛОС» в откровенном саботаже, который, по версии главы региона, и привел к появлению отвратительного запаха. А 18 августа гендиректора «ЛОС» Игоря Житарюка задержали сотрудники УФСБ по подозрению в мошенничестве на два миллиона рублей.

* Аэротенк - резервуар, по которому протекает сточная вода, смешанная с активным илом, в нем происходит ее биохимическая очистка.