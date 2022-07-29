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Происшествия29 июля 2022 10:48

Уголовное дело в отношении экс-директора «ЛОС» рассмотрит Центральный суд Воронежа

Игоря Житарюка подозревают в мошенничестве
Мария Щербакова

Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Левобережные очистные сооружения» Игоря Житарюка. Соответствующие материалы уже поступили. Житарюка подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в картотеке суда.

Уголовное дело возбудили 6 августа 2021 по материалам воронежского УФСБ. По предварительным данным, гендиректора заподозрили в организации схемы по незаконному сбору денег за транспортировку сточных вод по магистральному трубопроводу. Деньги он получат от контрагентов. Речь идет нескольких миллионах рублей. После задержания суд отпустил Житарюка под подписку о невыезде.