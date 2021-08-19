Подозреваемый в мошенничестве на 2 млн рублей гендиректор воронежских ЛОС избежал СИЗО

Силовики полагают, что в деле может быть среди пострадавших несколько фирм

Гендиректору ООО «Левобережные очистные сооружения» Игорю Житарюку, которого 18 августа задержали силовики по подозрению в крупном мошенничестве на два миллиона рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), избрали меру пресечения. Он находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 19 августа.

ТОП-менеджеру удалось избежать СИЗО, поскольку он начал активно сотрудничать со следствием.

Уголовное дело, фигурантом которого стал Игорь Житарюк, возбудили 6 августа по материалам воронежского УФСБ. По предварительным данным, гендиректора заподозрили в организации схемы по незаконному сбору денег за транспортировку сточных вод по магистральному трубопроводу. Пока в деле фигурирует только одна организация – ООО «СЭТ», которой был нанесен ущерб свыше 2 миллионов рублей. Но силовики не исключают, что их не менее 20.