В Воронеже директора Левобережных очистных сооружений заподозрили в мошенничестве

По предварительным расчетам, ООО «СЭТ» был нанесен ущерб свыше 2 миллионов рублей Фото: принтскрин видео.

6 августа по материалам воронежского УФСБ возбудили уголовное дело о мошенничестве, связанном с ООО «Левобережные очистные сооружения» (ч. 4 от. 159 УК РФ). Об этом 18 августа «КП-Воронеж» сообщил собственный источник в силовых структурах.

По предварительным данным, в организации схемы по незаконному сбору денег за транспортировку сточных вод по магистральному трубопроводу подозревают директора «ЛОС» Игоря Житарюка.

1 января 2016 года ООО «ЛОС» заключило договор и согласилось собирать на очистку сточные воды из выгребных ям коммерческой организации. Здание фирмы подключили к магистральной канализации. Вот только по версии правоохранителей, ООО «ЛОС» не могла оказывать такую услугу, поскольку использование трубопровода предполагает соответствующий тариф, установленный департаментом государственного регулирования тарифов региона.

Кроме того, инженерная система водоотведения, к которой подключены здания ООО «ЛОС» и коммерческой организации, является собственностью третьей организации. А с ней не было никакого договора на аренду. Да и эта организация не имеет утвержденных тарифов.

Предполагается, что Игорь Житарюк, понимая всю ситуацию, все равно давал указания подчиненным с ноября 2016 года по март 2021-го выставлять счета на оплату услуг. По предварительным расчетам, ООО «СЭТ» был нанесен ущерб свыше 2 миллионов рублей

По непроверенной информации, подобных абонентов у «ЛОС» может быть более 20.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сотрудники Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры проверили работу ООО «Левобережные очистные сооружения». Руководству коммунального предприятия припомнили, что еще в конце 2019 года на предприятии должен был появиться цех механического обезвоживания осадка.

А Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало от ООО «Левобережные очистные сооружения» в течение 30 календарных дней выплатить штраф 725,7 млн рублей за ущерб, причиненный Воронежскому водохранилищу в результате сброса загрязняющих сточных вод.