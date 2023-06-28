Полицейский оказался водителем ВАЗ 2110, устроившим смертельную аварию под Воронежем

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника смертельной аварии, которая произошла 27 июня в Семилукском районе на 1 км автодороги «Обход г. Воронежа». Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

Уже установлено, что автомобилем ВАЗ-2110 управлял сотрудник одного из подразделений ГУ МВД России по Воронежской области. Мужчина находился в отпуске. В данный момент он задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Оно будет передано в СК.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, выезжая с второстепенной дороги, ВАЗ 2110 не пропустил на главной «Ладу Гранта», столкнулся с ней. При этом «Гранту» вынесло на встречку под грузовик, а затем в кювет. В итоге погибла автоледи. Виновник аварии скрылся с места ДТП.