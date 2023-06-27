В Воронежской области ищут водителя ВАЗ 2110, устроившего аварию, в которой погибла автоледи на «Ладе Гранта»

фото 36.мвд.рф

Сотрудники Госавтоинспекции просят воронежцев помочь в поиске виновника смертельной аварии, которая произошла 27 июня в Семилукском районе. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, выезжая с второстепенной дороги, ВАЗ 2110 не пропустил на главной «Ладу Гранта», столкнулся с ней, «Гранту» вынесло на встречку под грузовик. В итоге погибла автоледи на легковушке. А виновник аварии скрылся с места ДТП.

Ищут водителя и автомобиль ВАЗ 2110 серебристого или серого цвета с характерными признаками повреждения переднего правого крыла автомобиля. У машины задние боковые стекла затонированы.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 269-61-06 или 112.