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НовостиПроисшествия27 июня 2023 17:49

Под Воронежем в ДТП с грузовиком погибла 33-летняя автоледи

Авария произошла в Семилукском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельной аварии, которая произошла сегодня, 27 июня, в Семилукском районе.

Около 16.50 на 1-м километре автодороги обход Воронежа, по предварительным данным, ВАЗ-2110, выезжая со второстепенной на главную дорогу, столкнулся с «Ладой Гранта». «Ладу» в результате вынесло на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Мерседес Бенц Актрос». 33-летняя автоледи на «Ладе Гранта» умерла на месте аварии до приезда «скорой».

Сотрудники полиции ищут водителя, ставшего виновником ДТП.