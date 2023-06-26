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НовостиОбщество26 июня 2023 17:03

В лесополосе Воронежской области застрял автобус, ехавший в ЛНР

Наших соседей приютили в Кантемировском районе
Алексей СЕРГУНИН

В ночь с 23 на 24 июня один из рейсовых автобусов с 47 пассажирами и двумя водителями не смог пересечь административную границу ЛНР и оказался под открытым небом в лесополосе Воронежской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила омбудсмен Виктория Сердюкова.

- Пассажирам автобуса предоставили ночлег в одном из комплексов района, а утром 25 июня все направились домой, в Луганск, - отметила Сердюкова.

Напомним, режим КТО ввели во время попытки вооруженного мятежа 24 июня. Во время него загорелась нефтебаза на левом берегу Воронежа. Ее тушили больше 12 часов. Кроме того, на сутки перекрывали движение на части трассы «Дон». А в Павловском районе в результате перестрелки пострадали 19 домов. А с сегодняшнего дня, 26 июня, режим КТО был отменен.