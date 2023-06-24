Медики дежурят на трассе М-4 Дон в Воронежской области

Фото из архива КП

Бригады скорой помощи и медицины катастроф дежурят на трассе М-4 в Воронежской области. Об этом проинформировал Минздрав РФ.

- В связи со сложившейся обстановкой (введен режтм КТО)на трассе М-4 «Дон», в местах скопления автомобилей, организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. В Ростовской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Московской областях организовано усиление дежурных смен территориальных центров медицины катастроф и скорой медицинской помощи, уточнили в .

В Федеральном центре медицины катастроф Минздрава РФ заверили, что мониторят ситуацию круглосуточно. В случае необходимости команда медиков готова оперативно выдвинуться «в очаг происшествия».

Всех граждан попросили при плохом самочувствии, в том числе из-за жары, незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

- Медицинская служба работает в нормальном режиме. Все виды помощи, включая экстренную, плановую, в том числе высокотехнологичную, оказываются в полном объеме, уточнили в минздраве

Напомним, в Воронежской области закрыли в связи с введением контртррористической операции движение по трассе М-4 «Дон». Ограничение в 300 км - с 464 по 777 км.Власти ранее рассказали что всех водителей обеспечивают водой и питанием.