В Воронежской области похолодает до +7 градусов

Даже днем лучше пока не выходить без куртки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обещанное метеорологами похолодание оказалось более сильным, чем предполагали ранее. Уже в ближайшую ночь на понедельник, 12 июня, местами по Воронежской области столбик термометра опустится до +7 градусов. Напомним, причиной похолодания стал заток холодного воздуха с севера, который продлится до середины будущей недели.

Также синоптики предупредили об очень сильном северо-восточном ветре. 12 июня жителей Воронежской области ожидают порывы до 17 м/c. Ночью будет облачно, днем возможны прояснения. Пройдут дожди. Ночью местами сильные, днем кратковременные. Будет весьма прохладно. Ночью температура будет колебаться от +7 до +12, днем от +15 до +20.

В Воронеже будет чуть теплее. Ночью столбик термометра будет скакать от +8 до +10 градусов, днем – от +15 до +17.

Во вторник, 13 июня, ночью в Воронежской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью синоптики обещают от +7 до +12, днем от +19 до +24.

В Воронеже дождь будет маловероятен. Ночью метеорологи прогнозирую температуру от +9 до +11 градусов, днем – от +20 до +22.

В среду, 14 июня, в Воронежской области ночью будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ночью столбик термометра будет находиться в районе + 9 - +14 градусов, днем значительно потеплеет – до +22 - +27.

В Воронеже будет преимущественно без осадков. Ночью метеорологи обещают от +11 до +13 градусов, днем – от +24 до +26.

Известен и предварительный прогноз погоды в Воронеже на четверг, 15 июня. Подует северный ветер, впрочем, несильный. Ночь будет облачной при +15 градусах. Днем возможен небольшой дождь. При этом потеплеет до +25 градусов.