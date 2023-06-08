На длинных выходных в Воронеже обещают резкое похолодание

11 и 12 июня не забудьте одеть на прогулку куртку и захватить с собой зонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики сообщили об очередном похолодании. Оно ожидает жителей столицы Черноземья в ближайшие длинные выходные.

- 10 июня через Воронежскую область пройдет циклон. Он вызовет небольшие дожди. А тылу циклона уже формируется антициклон. Наша область будет на его восточной периферии, где будет происходить заток холодного воздуха с севера, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – В результате с 11 по 13 июня дневная температура будет держаться в районе 18 градусов. 14 июня выглянет солнце, и потеплеет до +24.

В пятницу, 9 июня, ночью в Воронеже будет облачно и +14 градусов. Днем солнце так и не выглянет. Но температура поднимется до +27.

В ночь на субботу, 10 июня, погода будет такой же, как и сутки назад, - +14 градусов и пасмурно. Днем пройдет небольшой дождь, но будет все еще тепло - +26. Хотя уже подует северо-восточный ветер с порывами до 13 м/c.

В воскресенье, 11 июня, ночью будет продолжаться дождь при +13 градусах. Днем порывы ветра местами достигнут 15 м/с. Дождь не прекратится, и похолодает до +18.

В ночь на понедельник, 12 июня, синоптики обещают +10 градусов. И снова небольшой дождь, который продолжится и днем. Температура в светлое время суток будет держаться в районе +17.