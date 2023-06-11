Воронежские синоптики предупредили о порывах ветра до 17 м/c и сильных дождях

Мощный ветер и сильные дожди могут быть с вечера 11 июня до утра 12 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские метеорологи предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Их информации продублировали специалисты регионального ГУ МЧС.

Синоптики сообщили о том, что непогода ожидается с 18.00 воскресенья, 11 июня до 6.00 понедельника, 12 июня. В эти 12 часов метеорологи прогнозируют местами по Воронежской области сильные дожди и порывы ветра до 15-17 м/с. Надо сказать, впрочем, что в Воронеже он и сейчас дует весьма неслабо.

Напомним, ранее в Воронежском гидрометцентре сообщили о предполагаемых сроках резкого похолодания. Синоптики предполагают, что падение температуры, не характерное для лета, продлится до среды, 14 июня.