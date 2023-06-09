В Воронеже ищут родственников двух брошенных 4-летних девочек

Волонтеры и полицейские просят найти родственников брошенных девочек. Фото: поисково-спасательный центр «Регион 36», ВКонтакте.

В четверг, 8 июня, на улице Торпедо в Коминтерновском районе нашли двух брошенных на произвол судьбы четырехлетних девочек. Их обнаружила женщина. Она обратила внимание, что малышки сидят в песочнице и плачут. Все, что они смогли сказать о себе, - то, что их зовут София и Милана.

Волонтеры первого казачьего поисково-спасательного центра «Регион 36» и полицейские просят помочь найти родственников девочек. Если вы что-то знаете о том, почему малышки остались одни, без взрослых, просят позвонить по телефонам 8-920-404-60-00 (волонтеры) или 112 (служба спасения), либо 102 (МВД).

Напомним, 26 апреля в Коминтерновском районе случилась похожая ситуация. Четырехлетнего мальчика мать оставила няне. Она обещала вернуться, но так и не появилась. Затем появилась бабушка, которой не отдали ребенка, так как она не предъявила документов. Потом нашли и 23-летнюю мать малыша.