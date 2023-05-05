Полицейские нашли мать брошенного в Воронеже 4-летнего мальчика

Полицейские установили местонахождение матери, которая оставила своего 4-летнего сына с няней в Воронеже 24 апреля, а потом за ним не вернулась. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД 5 мая.

Женщине 23 года. В данный момент в отношении нее проводится проверка.

Напомним, ранее полиция сообщила, 4-летнего мальчика мама оставила под присмотр 39-летней женщине. Однако в назначенное время она за ним не явилась и перестала выходить на связь. Тогда няня обратилась к правоохранителям. Поисками горе-мамаши занялись также волонтеры.

В данный момент ребенок находится в больнице под присмотром врачей. Он проходит обследование. Им занимается служба органов опеки.