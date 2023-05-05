Найденный в Воронеже одинокий 4-летний мальчик до сих пор проходит обследование в больнице

4-летний малыш, найденный в Коминтерновском районе 24 апреля, до сих пор надходится под присмотром врачей. Он проходит обследование в одной из больниц. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области 5 мая.

Медики его состояние оценивают как удовлетворительное. Его мать до сих пор ищут.

Напомним, одинокого ребенка заметили прохожие в Коминтерновском районе 24 апреля. Как рассказали в региональном ГУ МВД, в понедельник мать передала сына 39-летней няне. Но в назначенное время за малышом не вернулась.