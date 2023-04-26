В Воронеже мама отдала 4-летнего малыша няне и не вернулась за ним

Ориентировка волонтеров

Полиция ищет мать 4-летнего малыша, которого обнаружили в Коминтерновском районе Воронежа. Как рассказали в ГУ МВД по региону, 24 апреля женщина передала для присмотра 39-летней местной жительнице, осуществляющей услуги няни. Однако, в указанное время мать за малышом не вернулась.

- Сотрудниками полиции организован и проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения матери малолетнего мальчика, - пояснили в управлении МВД.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее о поисках родственников малыша сообщили волонтеры "Лизы Аллерт".