В Воронеже разыскивают родственников 4-летнего мальчика

Ориентировка волонтеров

В Воронеже объявили поиски родственников 4-летнего мальчика, найденного в Коминтерновском районе. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», разместив ориентировку.

Ребенка нашли в областном центре 24 апреля. Одинокого малыша заметили прохожие.

- О мальчике сообщили в полицию. Сейчас ребенок находится в медучреждении, - рассказали волонтеры.

Его приметы: рост 100 см, нормального телосложения, у него темно-русые волосы. Одет был ребенок в серые водолазку и спортивные штаны, такого же цвета шапку, синюю куртку и темно-серые кроссовки.

Волонтеры попросили сообщить любую информацию о малыше 8-800-700-54-52 или 112.