Помещение воронежского дома, в которое попал беспилотник, было пустым

Помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который попал беспилотник 9 июня, было пустым. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. На момент инцидента в нем не находились люди.

- Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд. По остальным мерам решение будет приниматься на совещании.

Утром пятницы, 9 июня, воронежцы сообщили о громком хлопке в районе главного корпуса ВГУ. Незадолго до этого горожане стали свидетелями полета объекта, похожего на БПЛА. Как оказалось, на улице Белинского упал беспилотник. Погибших нет. Пострадали три человека. Им оказали помощь на месте. От госпитализации горожане отказались.