В Воронеже засыпали тоннель на участке строящейся дороги от Шишкова до Тимирязева

Фото Марины Белоглазовой

Воронежцы показали, что сейчас происходит на месте строительства дороги от Шишкова до Тимирязева. Она пройдет между ЖК Ботанический сад и жилым микрорайоном Олимпийский. Читатели прислали фотографии в редакцию «Комсомольской правды» 25 мая.

Фото Марины Белоглазовой

- Дорога пересекает Коровий лог, поэтому чтобы сохранить экологическое равновесие в этом месте был построен тоннель. По нему в дождливые времена будет течь ручей от улицы Ломоносова и до Ботанического сада ВГУ и передвигаться живность, обитающая в окрестных лесных массивах, - рассказали читатели.

Сейчас тоннель сверху засыпан песком и с каждой из сторон его сразу же уплотняют катками. Судя по всему, будут возведены подпорные стенки, на которые уже установят пролеты мостового перехода. Очевидцы полагают, что иначе тоннель не выдержит нагрузки, поскольку сама дорога будет четырехполосная.

Напомним, проект соединения улиц Шишкова-Тимирязева предусматривает организацию двух полос для движения в каждом направлении. Причем ширина крайних позволит запустить туда общественный транспорт любого класса. На Шишкова появится «кольцо», а в районе улицы Тимирязева – Т-образный перекресток. А в районе остановки «Березовая Роща» оборудуют подземный переход. Дорогу построят в 2023 году.