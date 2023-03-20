В Воронеже новую дорогу от Шишкова до Тимирязева обещают построить в 2023 году

Дорогу, связывающую улицы Шишкова и Тимирязева, планируют построить до конца 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На совещании в мэрии глава городской администрации Вадим Кстенин рассказал, как в ближайшее время должна измениться ситуация с транспортом в районе Березовой рощи.

– До конца 2023 года мы достроим и введем в эксплуатацию дорогу, связывающую улицы Шишкова и Тимирязева. Понимаем, что трафик перераспределится, нагрузка на дороги при въезде в центральную часть города возрастет. Нам нужно в сжатые сроки провести работы по расширению участка улицы Ломоносова в районе Березовой рощи, чтобы не допускать пробок. Проект уже подготовлен, –сообщил мэр.

Напомним, проект соединения улиц Шишкова-Тимирязева предусматривает организацию двух полос для движения в каждом направлении. Причем ширина крайних позволит запустить туда общественный транспорт любого класса. На Шишкова появится «кольцо», а в районе улицы Тимирязева – Т-образный перекресток. А в районе остановки «Березовая Роща» оборудуют подземный переход.