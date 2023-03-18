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НовостиОбщество18 марта 2023 13:14

В Воронеже утвердили планировку дороги из шести полос с подземным переходом на «Березовой Роще»

Она будет начинаться на улице Тимирязева и заканчиваться у стадиона «Динамо»
Олег КУЗНЕЦОВ
Дорога будет небольшой длины – 469 метров.

Дорога будет небольшой длины – 469 метров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постановлением мэрии Воронежа утвердили планировку дороги от улицы Тимирязева до путепровода по улице Бурденко у стадиона «Динамо». Во время ее строительства также установят подземный переход у остановки «Березовая роща».

Новая дорога будет состоять из шести полос. По проекту она рассчитана на пропуск за сутки 60611 автомобилей: 59405 легковушек и 587 автобусов. Дорога будет небольшой длины – 469 метров. Транспорт сможет двигаться по ней со средней скоростью 70 км/час.

Подземный переход у остановки «Березовая роща» сделают из сборных железобетонных конструкций, а его внутренние стены отделают мрамором светло-серых тонов. Для защиты от дождя и снега на нем установят навес из поликарбоната.