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НовостиОбщество9 мая 2023 10:13

Воронежцы показали строящийся тоннель на дороге от Шишкова до Тимирязева

Работы идут полным ходом
Источник:kp.ru
Вот так сейчас выглядит место строительства

Вот так сейчас выглядит место строительства

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже продолжается строительство дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева. Она пройдет между ЖК Ботанический сад и жилым микрорайоном Олимпийский. Неподалеку от них возводится тоннель. О ходе работ сообщили очевидцы и поделились фотографиями с места 9 мая.

- Тоннель нужен для того, чтобы сохранить здесь экосистему. Будущая трасса пересекает Коровий лог, глубокий овраг, который с нескольких сторон тянется в Центральный парк, а рядом находится Ботанический сад ВГУ. В будущем здесь, возможно, появится экотропа, - рассказали читатели.

Тоннель нужен, чтобы сохранить здесь экосистему

Тоннель нужен, чтобы сохранить здесь экосистему

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Напомним, проект соединения улиц Шишкова-Тимирязева предусматривает организацию двух полос для движения в каждом направлении. Причем ширина крайних позволит запустить туда общественный транспорт любого класса. На Шишкова появится «кольцо», а в районе улицы Тимирязева – Т-образный перекресток. А в районе остановки «Березовая Роща» оборудуют подземный переход. Дорогу построят в 2023 году.