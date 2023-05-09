Воронежцы показали строящийся тоннель на дороге от Шишкова до Тимирязева

Вот так сейчас выглядит место строительства Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже продолжается строительство дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева. Она пройдет между ЖК Ботанический сад и жилым микрорайоном Олимпийский. Неподалеку от них возводится тоннель. О ходе работ сообщили очевидцы и поделились фотографиями с места 9 мая.

- Тоннель нужен для того, чтобы сохранить здесь экосистему. Будущая трасса пересекает Коровий лог, глубокий овраг, который с нескольких сторон тянется в Центральный парк, а рядом находится Ботанический сад ВГУ. В будущем здесь, возможно, появится экотропа, - рассказали читатели.

Тоннель нужен, чтобы сохранить здесь экосистему Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Напомним, проект соединения улиц Шишкова-Тимирязева предусматривает организацию двух полос для движения в каждом направлении. Причем ширина крайних позволит запустить туда общественный транспорт любого класса. На Шишкова появится «кольцо», а в районе улицы Тимирязева – Т-образный перекресток. А в районе остановки «Березовая Роща» оборудуют подземный переход. Дорогу построят в 2023 году.