Осужденный за мошенничество экс-ректор ВГТУ потребовал оправдать его

Фото из зала суда Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронежский областной суд поступила жалоба от осужденного за мошенничество в особо крупном размере экс-ректора опорного университета. Он потребовал оправдать его. Апелляцию на приговор Ленинского райсуда подала его защита в конце апреля. Сегодня, 22 мая, ее начали рассматривать в облсуде.

Суд пока не вынес решение. Следующее заседание пройдет уже в июне. Вполне возможно, что это связано с тем, что приговор обжалует также и прокуратура. Правоохранители считают, что 5 лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей – это слишком мягкий приговор для экс-ректора, в деле которого фигурировало свыше 50 млн рублей.

А за то время, пока дело рассматривалось в райсудах, Колодяжный большинство срока уже успел отсидеть в СИЗО и под домашним арестом.

Напомним, экс-ректора осудили за мошенничество, которое происходило в промежуток времени с 2014 по 2020-й. Следствие считает, что глава вуза начислял 180 подчиненным необоснованные премии и другие бонусы. Правда, выплаты ему потом возвращали на карту. За 6 лет ректор заработал более 58 млн рублей.

Изначально Сергея Колодяжного подозревали в получении взятки в особо крупном размере — по ч. 4 ст. 290 УК РФ. Ему грозило до 15 лет колонии. Спустя год после задержания ему изменили статью на растрату – ч. 4 ст. 160 УК РФ (до 10 лет колонии). А осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.А осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере в январе 2023 года. После вынесения приговора Сергей Колодяжный заявил, что все самое интересное впереди, и он намерен обжаловать решение суда.