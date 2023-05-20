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НовостиОбщество20 мая 2023 11:35

Крупный пожар на складе в Воронеже удалось потушить

Его причина в данный момент выясняется
Евгения ФРОЛОВА
Скриншот видео

Скриншот видео

Фото: Предоставлено "КП"

Масштабный пожар, который разгорелся 20 мая на складе с деревянными поддонами в районе ТЦ «Максимир» на Левом берегу Воронежа, удалось потушить. Спасатели с ним справились в 14.25. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Напомним, огонь разгорелся сегодня в 9. 45. К тушению были привлечены 116 спасателей и 35 ПСЧ. Из-за проблемы с подвозом воды были также задействованы поливомоечные машины комбинатов благоустройства и пожарный поезд РЖД.

Площадь пожара составила 1,2 тысячи кв. м. Локализовать его удалось спустя три часа в 12.45. еще почти два часа потребовалось, чтобы огонь потушить полностью.