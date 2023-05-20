В Воронеже в районе ТЦ «Максимир» горит склад на территории промзоны

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Утром 20 мая на Левом берегу в Воронеже возле торгового центра «Максимир» начался пожар. Вызов спасателям поступил в 9.40. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

Загорание произошло в складском помещении с деревянными поддонами по адресу: Ленинский проспект 174Я. Там расположена территория промзоны.

Площадь пожара на данный момент составляет порядка 400 квадратных метров. На месте работает 8 пожарных расчетов, и, поскольку, на данном участке есть проблемы с пожарным водоснабжением, 5 поливомоечных машин от администрации задействованы на подвоз воды.

- Угрозы жилью нет, пострадавших предварительно нет, - пояснили в пресс-службе МЧС.