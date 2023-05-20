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НовостиПроисшествия20 мая 2023 9:14

Появились фото пожара на складе в районе ТЦ «Максимир» в Воронеже

Снимки прислал читатель «Комсомольской правды»
Евгения ФРОЛОВА
Фото - Андрей Горохов

Фото - Андрей Горохов

Фото: Предоставлено "КП"

Читатель прислал в редакцию фото пожара, который полыхает вот уже третий час на складе в районе ТЦ «Максимир» на Левом берегу Воронежа. Горят деревянные поддоны. К тушению привлечены уже 116 спасателей и 35 ПСЧ.

Фото - Андрей Горохов

Фото - Андрей Горохов

Фото: Предоставлено "КП"

В ГУ МЧС сообщили 20 мая, что есть проблемы с подвозом воды. В связи с этим задействованы поливомоечные машины комбинатов благоустройства и на место едет пожарный поезд РЖД.

Фото - Андрей Горохов

Фото - Андрей Горохов

Фото: Предоставлено "КП"