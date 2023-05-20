На место возгорания на складе в районе ТЦ «Максимир» в Воронеже едет пожарный поезд

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

От РЖД на место возгорания на складе в районе ТЦ «Максимир» для подвоза воды следует пожарный поезд, поскольку есть проблемы с водоснабжением. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 20 мая.

Площадь пожара пока удается удерживать в районе 1,2 тысяч кв. м, хотя горючая загрузка склада (деревянные поддоны) очень высокая. Всего с огнем на данный момент борются 116 человек и 35 единиц техники. Задействованы поливомоечные машины от администрации города на подвоз воды.

Напомним, горение происходит в складском помещении, где хранились деревянные поддоны по адресу: Ленинский проспект 174Я.