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НовостиПроисшествия20 мая 2023 8:08

Площадь пожара на складе в районе ТЦ «Максимир» в Воронеже увеличилась до 1200 м2

На месте работает 20 пожарных расчетов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Площадь пожара на складе на Левом берегу в Воронеже возросла до 1,2 тысяч кв. м. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 20 мая.

Горение происходит в складском помещении, где хранились деревянные поддоны, по адресу: Ленинский проспект 174Я. На месте работает уже 20 пожарных расчетов.

- Поскольку, на данном участке есть серьезные проблемы с пожарным водоснабжением, поливомоечные машины от администрации задействованы на подвоз воды, - пояснили в МЧС.

Напомним, вызов спасателям поступил в 9.40. Предварительно, пострадавших нет.