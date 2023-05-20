Спасателям удалось локализовать крупный пожар на складе в Воронеже

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ГУ МЧС по региону сообщило, что масштабный пожар на складе в районе ТЦ «Максимир» на Левом берегу Воронежа удалось локализовать в 12.45. В данный момент площадь горения составляет 1200 м2.

- Несмотря на множество осложняющих факторов, распространение огня удалось удержать на площади 1200 м2. Удалось спасти 5 складских помещений, стоящих рядом с горящим складом, - пояснили в МЧС.

Напомним, пожар разгорелся сегодня, 20 мая, в 9. 45. К тушению были привлечены 116 спасателей и 35 ПСЧ. Возникли проблемы с подвозом воды. В связи с этим были также задействованы поливомоечные машины комбинатов благоустройства и пожарный поезд РЖД. Предварительно, никто из людей не пострадал.